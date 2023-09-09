Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

4 Gedung Kemenko di Ibu Kota Nusantara Mulai Dipakai Agustus 2024

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |14:11 WIB
4 Gedung Kemenko di Ibu Kota Nusantara Mulai Dipakai Agustus 2024
Gedung Kemenko di IKN Sudah Bisa Digunakan Agustus 2024. (Foto: okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Empat gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) sudah bisa digunakan secara bertahap pada Agustus 2024.

"Pada Agustus 2024, gedung-gedung Kemenko di IKN dapat digunakan secara bertahap," ujar Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti, dikutip dari Antara, Sabtu (9/9/2023).

Diana mengatakan, pembangunan empat gedung Kemenko tersebut sepenuhnya selesai pada 2024.

Adapun pembangunan empat gedung Kemenko tersebut menerapkan prinsip-prinsip Bangunan Gedung Hijau dan Bangunan Gedung Cerdas. Prinsip-prinsip Bangunan Gedung Hijau seperti efisiensi energi dan air, penggunaan material ramah lingkungan sampai dengan pengelolaan air limbah dan sampah secara efektif dan efisien.

Prinsip-prinsip Bangunan Gedung Cerdas seperti sistem bangunan pintar yang terkoneksi internet dan standardisasi sistem penguncian cerdas. 

Pembangunan gedung Kemenko merupakan sarana utama yang merupakan infrastruktur dasar yang dibangun oleh Kementerian PUPR.

Sebagai sarana utama, empat gedung Kemenko tersebut harus selesai pada tahun depan dalam rangka mendukung pemindahan awal ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Pada 2022 - 2024 merupakan periode pemindahan tahap awal ibu kota negara, termasuk ASN ke IKN Nusantara.

