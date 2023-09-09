Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Cara Mudah Daftar GoFood Tanpa NPWP

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |16:07 WIB
Cara Mudah Daftar GoFood Tanpa NPWP
Cara Mudah Daftar Gofood Tanpa NPWP. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Cara mudah daftar GoFood tanpa NPWP menarik untuk dikulik.

Bagi Anda yang ingin bergabung dengan mitra GoFood dengan cara mudah, bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi GoBiz tanpa dipungut biaya alias gratis.

Setiap usaha memiliki kebutuhan yang berbeda, terdapat beberapa persyaratan yang wajib diketahui dan dipersiapkan dalam melakukan pendaftaran untuk menjadi mitra GoFood. Maka, pastikan kamu mendaftar sesuai dengan tipe usaha.

Adapun cara mudah untuk daftar GoFood tanpa NPWP sebagai berikut.

1. Pengguna wajib mengisi persyaratan pendaftaran untuk usaha perorangan maupun badan usaha.

2. Email belum pernah digunakan outlet lain yang sudah terdaftar di GoBiz.

3. Nomor ponsel terdaftar aktif dan bisa digunakan untuk menerima SMS, dan belum pernah terdaftar untuk outlet GoBiz lainnya.

4. Data KTP bisa terbaca dengan jelas. Pastikan data KTP terdaftar di Disdukcapil.

5. Isi formulir selengkap mungkin.

6. Perlu diperhatikan untuk pengisian NPWP, apabila usaha makan kamu memiliki tarif PB1, mohon lampirkan NPWP. Jika tidak, kamu tidak perlu melampirkan NPWP.

7. Pastikan masa berlaku KTP yang dilampirkan. KTP dalam kondisi bagus, tidak terpotong di sisi mana pun, dan harus terbaca dengan jelas dan tidak buram.

Usai mengisi GoBiz, akan muncul pilihan pendaftaran GoFood secara pribadi/perseorangan dan perusahaan. Pilih sesuai tipe usaha yang dimiliki dan siapkan dokumen yang dibutuhkan.

