4 Alasan Kenapa Flash Sale Shopee Langsung Habis

JAKARTA- Ada alasan kenapa flash sale Shopee langsung habis saat ingin ikut membelinya. Sebelum mencari tahu alasan flash sale shopee langsung habis barangnya, ada baiknya pahami dulu apa arti tersebut.
Dalam konteks Shopee dan marketplace online, flash Sale adalah event atau acara yang diadakan toko online untuk menjual barang-barang dengan harga lebih murah dari biasanya tapi dengan stok sedikit dan juga batas waktu yang gak lama. Jadinya belanja di Flash Sale Shopee itu sifatnya rebutan, dulu-duluan dapet.
Nah berikut alasan kenapa flash sale Shopee habis:
1. Stok barang sedikit
Karena dijual murah maka stok barang juga tidak terlalu banyak. Tapi kadang kala untuk produk tertentu yang diskonnya “heboh” stok yang dijual lebih sedikit lagi.
2.Banyak Peminatnya
Kombinasi stok produk terbatas yang super sedikit, ditambah yang ikutan flash sale ratusan ribu orang maka tentu saja peluang untuk bisa berhasil beli jadi sangat kecil. Jadi harus rebutan dengan ratusan ribu orang atau bahkan jutaan peserta lain.