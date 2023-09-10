Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

4 Fakta IHSG Sepekan Gagal Tembus Level 7.000

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |09:12 WIB
4 Fakta IHSG Sepekan Gagal Tembus Level 7.000
IHSG sepekan. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat IHSG sepekan melemah hingga 0,76% ke posisi 6.924,780 dari 6.977,654 pada pekan lalu.

Pj. Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan, data perdagangan BEI selama periode 4-8 September 2023 mengalami perubahan.

 BACA JUGA:

Di mana kapitalisasi pasar hingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan.

Berikut ini, telah dirangkum oleh Okezone, fakta-fakta mengenai IHSG Sepekan, Minggu (10/9/2023):

1. Perubahan Kapitalisasi Pasar Bursa

"Untuk kapitalisasi pasar Bursa pekan ini mengalami perubahan 0,45% menjadi Rp10.234 triliun dari Rp10.280 triliun pada pekan sebelumnya," ujar Kautsar.

Perubahan turut terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa, yaitu sebesar 2,05% menjadi 1.121.707 kali transaksi dari 1.145.216 kali transaksi pada pekan yang lalu.

 BACA JUGA:

2. Rata-rata Nilai Transaksi Harian Bursa

Rata-rata nilai transaksi harian Bursa pekan ini mengalami perubahan sebesar 9,10% menjadi Rp9,97 triliun dari Rp10,97 triliun pada pekan sebelumnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/278/2892248/ihsg-turun-1-1-ke-level-6-969-di-pekan-terakhir-september-2023-zWQEjCDaYw.jpg
IHSG Turun 1,1% ke Level 6.969 di Pekan Terakhir September 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/278/2891965/ihsg-hari-ini-ditutup-menguat-ke-6-939-di-akhir-september-2023-zAwS7E4qhZ.JPG
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 6.939 di Akhir September 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/278/2891598/ihsg-dibuka-menguat-0-30-di-akhir-perdagangan-september-2023-JCnuW4U2hA.jfif
IHSG Dibuka Menguat 0,30% di Akhir Perdagangan September 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/278/2891542/riset-mnc-sekuritas-ihsg-masih-di-area-support-6-900-wWZaREt20G.jfif
Riset MNC Sekuritas: IHSG Masih di Area Support 6.900
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/28/278/2891276/intip-prediksi-ihsg-besok-hingga-rekomendasi-sahamnya-nTzEU5DHgG.JPG
Intip Prediksi IHSG Besok hingga Rekomendasi Sahamnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/278/2890573/naik-26-poin-ihsg-menguat-ke-level-6-950-di-jeda-sesi-i-Z9wegrfa6w.jpg
Naik 26 Poin, IHSG Menguat ke Level 6.950 di Jeda Sesi I
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement