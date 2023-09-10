4 Fakta IHSG Sepekan Gagal Tembus Level 7.000

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat IHSG sepekan melemah hingga 0,76% ke posisi 6.924,780 dari 6.977,654 pada pekan lalu.

Pj. Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan, data perdagangan BEI selama periode 4-8 September 2023 mengalami perubahan.

BACA JUGA:

Di mana kapitalisasi pasar hingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan.

Berikut ini, telah dirangkum oleh Okezone, fakta-fakta mengenai IHSG Sepekan, Minggu (10/9/2023):

1. Perubahan Kapitalisasi Pasar Bursa

"Untuk kapitalisasi pasar Bursa pekan ini mengalami perubahan 0,45% menjadi Rp10.234 triliun dari Rp10.280 triliun pada pekan sebelumnya," ujar Kautsar.

Perubahan turut terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian Bursa, yaitu sebesar 2,05% menjadi 1.121.707 kali transaksi dari 1.145.216 kali transaksi pada pekan yang lalu.

BACA JUGA:

2. Rata-rata Nilai Transaksi Harian Bursa

Rata-rata nilai transaksi harian Bursa pekan ini mengalami perubahan sebesar 9,10% menjadi Rp9,97 triliun dari Rp10,97 triliun pada pekan sebelumnya.