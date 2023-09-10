Simak Prediksi IHSG Pekan Depan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melemah pada perdagangan Senin depan (11/9/2023).

Di mana IHSG berpotensi melanjutkan tekanan pada akhir pekan ini sebesar 0,43% di 6.924,78.

Secara teknikal indeks komposit berpeluang menurun, terlihat dari indikator Stochastic RSI dan MFI, serta terdapat pelebaran negative slope pada indikator MACD.

"IHSG berpotensi melanjutkan pullback ke support area 6.880-6.900 di Senin," tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Minggu (10/9/2023).

Secara psikologis pasar mencermati katalis dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta pada 5-7 September lalu yang menghasilkan sejumlah kesepakatan di bidang energi, ekosistem electric vehicle (EEV), dan ekspor-impor listrik.