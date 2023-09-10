Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Intip Prediksi Wall Street Pekan Depan

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |14:04 WIB
Intip Prediksi Wall Street Pekan Depan
Prediksi Wall Street pekan depan. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Pelaku pasar modal Amerika Serikat bersiap menyambut data inflasi pada pekan depan.

Rilis indeks harga konsumen (CPI) bakal diumumkan pada Rabu depan (13/9/2023).

 BACA JUGA:

Angka inflasi dapat membawa sentimen jangka pendek bagi pasar, yang sebelumnya sempat goyah akibat sejumlah kabar makro dalam beberapa pekan terakhir.

Secara historis, tiga indeks utama Wall Street masih berkinerja positif sepanjang tahun berjalan (year-to-date/ytd).

S&P 500 tumbuh 16 persen ytd, terdongkrak optimisme bahwa bank sentral (Federal Reserve/The Fed) mampu menurunkan inflasi tanpa berdampak buruk terhadap pertumbuhan.

 BACA JUGA:

Data tenaga kerja pekan lalu juga cukup berperan menahan market dari tekanan. Hal ini mengindikasikan iklim ketenagakerjaan masih cukup kuat di Negeri Paman Sam, meskipun belum mampu mengimbangi kekhawatiran terhadap potensi kenaikan bunga.

"Iblis yang namanya inflasi ini masih jauh dari kata bisa dikalahkan," kata Head of Tallbacken Capital Advisors, Michael Purves, dilansir Economic Times, Minggu (10/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement