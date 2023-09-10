Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jumlah Emiten IPO di BEI Bakal Tembus Rekor Sepanjang Masa

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |18:02 WIB
Jumlah Emiten IPO di BEI Bakal Tembus Rekor Sepanjang Masa
Jumlah emiten IPO bakal tembus rekor. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Aktivitas penawaran umum perdana saham (IPO) tahunan di Bursa Efek Indonesia (BEI) bakal menembus rekor terbanyak sepanjang masa (all-time high/ATH).

Sepanjang tahun berjalan hingga akhir pekan lalu Jumat, 8 September 2023, telah tercatat 65 perusahaan baru, dengan dana yang dihimpun mencapai Rp49,4 triliun.

Butuh 2 perusahaan lagi untuk menyamai rekor ATH yang terjadi pada tahun 1990 yang sebanyak 66 perusahaan.

Dalam laman e-IPO, terdapat 3 perusahaan yang tengah dalam proses pencatatan. PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk (AEGS) dijadwalkan melantai pada Senin depan (11/9/2023).

Dua lainnya masih dalam tahap penawaran awal (bookbuilding) yakni PT Kokoh Exa Nusantara Tbk (KOCI), dan PT Lovina Beach Brewery Tbk (STRK).

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Emiten saham Bursa IPO BEI
Telusuri berita finance lainnya
