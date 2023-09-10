Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 11,58 Juta per Agustus 2023

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |17:46 WIB
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 11,58 Juta per Agustus 2023
Jumlah investor pasar modal. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Jumlah investor pasar modal Indonesia menembus angka 11,58 juta investor (single investor identification/SID) per Agustus 2023.

Jumlah ini meningkat 1,41% dari Juli 2023 yang mencapai 11,42 juta. Sementara itu, angka ini tumbuh 12,32% sepanjang tahun (ytd).

 BACA JUGA:

Jumlah investor reksa dana mendominasi sebesar 10,85 juta naik 13,00% ytd, sementara investor saham dan surat berharga lainnya tembus 4,94 juta alias naik 11,46 persen ytd.

Adapun jumlah investor Surat Berharga Negara (SBN) juga naik 13,42% ytd mencapai 943,02 ribu, sebagaimana tersaji dalam data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Minggu (10/9/2023).

 BACA JUGA:

Investor individu menguasai market domestik sebesar 99,65%, baik untuk reksa dana, saham maupun SBN.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191765/saham-oeU3_large.jpg
Jajaran 10 Saham Top Losers, dari PJHB hingga SUPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191762/saham-s6NS_large.jpg
Daftar 10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, ATAP Meroket 94,6 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191761/ihsg-iucS_large.jpg
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Perdagangan 3 Hari, Asing Net Buy Rp2,45 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191618/ihsg_menguat-n96s_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 8.587
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191580/tambang-1zXD_large.jpg
Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191584/ihsg_menguat-8hMk_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.597 Jelang Libur Natal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement