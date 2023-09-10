Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 11,58 Juta per Agustus 2023

JAKARTA - Jumlah investor pasar modal Indonesia menembus angka 11,58 juta investor (single investor identification/SID) per Agustus 2023.

Jumlah ini meningkat 1,41% dari Juli 2023 yang mencapai 11,42 juta. Sementara itu, angka ini tumbuh 12,32% sepanjang tahun (ytd).

Jumlah investor reksa dana mendominasi sebesar 10,85 juta naik 13,00% ytd, sementara investor saham dan surat berharga lainnya tembus 4,94 juta alias naik 11,46 persen ytd.

Adapun jumlah investor Surat Berharga Negara (SBN) juga naik 13,42% ytd mencapai 943,02 ribu, sebagaimana tersaji dalam data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Minggu (10/9/2023).

Investor individu menguasai market domestik sebesar 99,65%, baik untuk reksa dana, saham maupun SBN.