HOME FINANCE MARKET UPDATE

Dana Penerbitan Obligasi dan Sukuk di BEI Tembus Rp86,1 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |17:49 WIB
Dana Penerbitan Obligasi dan Sukuk di BEI Tembus Rp86,1 Triliun
Dana penerbitan obligasi dan sukuk. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat dana yang dihimpun dari penerbitan efek bersifat utang (EBUS) baik obligasi dan sukuk mencapai Rp86,1 triliun.

Angka per Jumat, 8 September 2023 ini meningkat dari beberapa pekan terakhir.

 BACA JUGA:

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan raihan dana tersebut datang dari 50 penerbit.

"Hingga saat ini telah diterbitkan 75 emisi dari 50 penerbit Efek Bersifat Utang (EBUS) dengan dana yang dihimpun sebesar Rp86,1 triliun," kata Nyoman kepada wartawan pasar modal, dikutip Minggu (10/9/2023).

 BACA JUGA:

Tak berhenti di situ, aktivitas pencarian modal melalui surat utang masih terus berjalan. Nyoman menambahkan saat ini bursa telah kedatangan 10 penerbit yang siap mencatatkan instrumen tersebut. Dari jumlah yang masuk dalam pipeline tersebut, sedikitnya ada 15 emisi surat utang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
