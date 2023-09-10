Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BEI Kumpulkan Dana Rights Issue Rp37,3 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |17:51 WIB
BEI Kumpulkan Dana <i>Rights Issue</i> Rp37,3 Triliun
Jumlah dana rights issue. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Total dana yang terkumpul dari penambahan modal melalui skema rights issue di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai Rp37,3 triliun.

Aksi korporasi dengan memesan efek terlebih dahulu (HMETD) ini dilakukan melalui 26 perusahaan tercatat per Jumat 8 September 2023.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan pihaknya masih memiliki 24 emiten yang telah siap untuk menerbitkan right issue.

"Mayoritas atau 38,1 peren berasal dari sektor konsumer siklikal," kata Nyoman kepada wartawan pasar modal, Jumat, 8 September 2023.

Selanjutnya, terdapat 5 perusahaan dari sektor keuangan, disusul 4 emiten masing-masing dari sektor energi dan konsumer nonsiklikal.

Halaman:
1 2
