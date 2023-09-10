Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indeks Kualitas Udara Jakarta Kembali Tinggi Setelah WFH Dihentikan, Ini Buktinya

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |05:40 WIB
Indeks Kualitas Udara Jakarta Kembali Tinggi Setelah WFH Dihentikan, Ini Buktinya
Indeks Kualitas Udara Jakarta Kembali Tinggi. (Foto; Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Indeks kualitas udara Jakarta Kembali tinggi, setelah penghentian kebijakan 75% work from home bagi ASN yang bekerja di Ibu Kota.

Berdasarkan data IQAir pada Jumat 8 September 2023, di beberapa wilayah menyentuh angka 153 dengan indikasi tidak sehat. Angka tinggi tersebut diprediksi terjadi hingga beberapa hari mendatang.

Untuk itu, Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga menyarakan supaya direncanakan beberapa solusi untuk memperbaiki polusi udara yang disebabkan oleh sektor transportasi tersebut.

“Pemerintah bisa memulai dengan menerapkan strategi jangka pendek,” katanya, Minggu (10/9/2023).

Misalnya, membatasi pergerakan kendaraan pribadi seperti perluasan ganjil-genap untuk Jabodetabek bagi kendaraan pribadi, pengujian emisi, parkir elektronik progresif, serta membatasi mobilitas warga seperti Work From Home/WFH di kawasan jabodetabek bagi Aparatur Sipil Negara/ASN, swasta dan sekolah.

Adapun untuk strategi menengah dan panjang, pemerintah bisa membangun transportasi umum hingga penyediaan infrastruktur bagi pejalan kaki.

“Transportasi umum harus terpadu, mudah, murah, dan menjangkau seluruh wilayah Jabodetabek,” ujarnya.

Halaman:
1 2
