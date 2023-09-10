Intip Rahasia Sukses Bangun Bisnis Keluarga

JAKARTA - UNTAR Fabex RC (Family business excellence, Research Centre) menggelar seminar perdananya bertajuk "Entrepreneurs Back to Campus for Family Business: Integrity, Professionalism, Entrepreneurship (IPE)".

Dalam seminar tersebut dihadirkan narasumber yang terkemuka yakni Jozef Darmawan Angkasa, salah satu anggota keluarga di Kalbe Group dengan posisi sebagai President Commissioner PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.

BACA JUGA:

Jozef menyampaikan 3 hal penting di dalam paparannya, pertama, peran kewirausahaan sebagai jiwa dari bisnis keluarga. Kedua, bagaimana cara mengalihkan sifat kewirausahaan kepada generasi muda di keluarga dan yang terakhir adalah bagaimana para senior dan junior berkerjasama menjalankan semangat kewirausahaan bersama.

Dia juga memaparkan pentingnya membangun sistem dalam bisnis keluarga agar sumber daya manusia yang memegang tanggung jawab punya kualitas yang mumpuni.

"Ada kecenderungan lebih semena-mena kecenderungan potong Kompas nggak pakai sistem jadi at least saya di tempa untuk membangun sistem," kata Jozef dikutip Sabtu (9/8/2023).

BACA JUGA:

"Saya ditempa untuk punya anak buah dan menjadikan mereka jadi orang, sehingga memudahkan hidup saya sebagai pemimpin karena saya punya mereka sebagai orang-orang yang mumpuni," sambungnya.