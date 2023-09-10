Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Lengkap Jadwal Seleksi CPNS 2023

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |09:01 WIB
Daftar Lengkap Jadwal Seleksi CPNS 2023
Jadwal seleksi CPNS 2023. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar jadwal lengkap seleksi CPNS 2023 yang akan dibuka sebentar lagi pada September 2023 ini.

Tahun ini akan ada 572.496 formasi CPNS yang dibuka. Formasi itu dibuka di 72 instansi pemerintah pusat sebanyak 78.862 ASN, dan pemerintah daerah 493.634 ASN. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan tahapan pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK tahun anggaran 2023.

 BACA JUGA:

Dilansir dari website resmi milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Minggu (10/9/2023) :

https://www.bkn.go.id/pendaftaran-seleksi-casn-2023-dimulai-17-september-2023/ Seluruh panitia penyelenggara akan terus membahas mengenai alur Pendaftaran Seleksi CASN dan PPPK 2023. Jadwal pengumuman dan pendaftaran seleksi ini berlaku hanya untuk seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 telah ditetapkan Panselnas berdasarkan surat Menteri PAN-RB Nomor: B/1871/M.SM.01.00/2023.

 BACA JUGA:

Bagi kalian yang ingin mencoba daftar seleksi CPNS dan PPPK bisa simak update jadwal lengkap mengenai seleksi tahun 2023 ini.

1. Pengumuman Seleksi (16 – 30 September 2023),

2. Pendaftaran Seleksi (17 – 3 Oktober 2023),

