Bandara Soetta Berhasil Layani 54 Penerbangan VVIP KTT ASEAN ke-43

JAKARTA - Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) melayani 54 penerbangan VVIP untuk kepala negara dan delegasi KTT ASEAN ke-43 di Jakarta.

PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II selaku pengelola Bandara Soetta menyatakan seluruh penerbangan VVIP tersebut berjalan dengan lancar dan baik.

"Penerbangan kepala negara dan delegasi berjalan lancar dan baik berkat kolaborasi dari seluruh pihak mulai dari AP II selaku operator bandara, pihak ground handling, AirNav Indonesia serta didukung penuh oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian BUMN. Kami sangat bersyukur Bandara Soekarno-Hatta dapat mendukung penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN," kata Direktur Utama AP II Muhammad Awaluddin seperti dilansir Antara, Minggu (10/9/2023).

AP II juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, penumpang pesawat, pengunjung Bandara dan seluruh pihak atas dukungannya kepada Bandara Soetta dalam melayani penerbangan KTT ke-43 ASEAN.

Dia menyebut bahwa penerbangan VVIP tersebut juga tidak berdampak banyak terhadap penerbangan reguler berjadwal.

"Rencana operasi yang telah disiapkan AP II menjadi kunci sehingga seluruh penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, baik penerbangan kenegaraan maupun penerbangan reguler dapat beroperasi dengan lancar," jelasnya.