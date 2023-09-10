Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Pohon Ini Bisa Tekan Polusi Udara

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |19:02 WIB
Ternyata Pohon Ini Bisa Tekan Polusi Udara
Pohon Trambesi bisa tekan polusi udara. (Foto: PUPR)
A
A
A

 

JAKARTA - Maraknya polusi yang terjadi saat ini seringkali membuat setiap orang menjadi resah.

Namun ternyata ada pohon trembesi yang dapat menyerap jahatnya polusi-polusi yang sedang terjadi di sejumlah wilayah.

 BACA JUGA:

Pohon hujan menjulang tinggi itu dapat menyerap polusi yang kini tengah meresahkan setiap orang yang sedang berkegiatan di luar rumah.

“Pohon ini mampu menyerap CO2 puluhan kali lebih banyak dari pada pohon biasa,” tulis akun instagram @kemenPUPR, Minggu (10/9/2023).

 BACA JUGA:

Sebagai perbandingan, trembesi (tajuk 15m) dapat menyerap 28,5 ton C02 per tahunnya, di mana pohon biasa hanya mampu menyerap 1 ton C02 dalam 20 tahun di masa hidupnya.

Halaman:
1 2
