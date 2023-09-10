Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Fitur Menarik di Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Bikin Penumpang Betah!

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |12:03 WIB
5 Fitur Menarik di Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Bikin Penumpang Betah!
Fitur di Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta - Bandung merupakan yang tercepat pertama di Asia Tenggara dengan kecepatan hingga 352 KM/jam.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini akan terus melakukan serangkaian uji coba, sebelum nantinya beroperasi dan bisa dinikmati seluruh masyarakat yang ingin mencoba.

 BACA JUGA:

Kereta Cepat Jakarta - Bandung akan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 1 Oktober 2023 mendatang.

Adapun dalam Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersedia beberapa fitur-fitur bermanfaat untuk penumpang. Berikut ini fitur-fitur yang ada pada Kereta Cepat Jakarta-Bandung dikutip dari @keretacepat_id, Jakarta (10/9/2023)

1. Gantungan

Gantungan ini merupakan sebuah solusi dari Electric Multiple Unit (EMU) untuk membantu para penumpang pejuang meeting atau acara penting.

Di mana dengan adanya fitur ini akan membantu menaruh jas para penumpang agar tetap rapih.

 BACA JUGA:

2. Sandaran Adjustable

Bagi seluruh penumpang Kereta Cepat Jakarta - Bandung ada solusi untuk mengatasi pegal diperjalanan. Hal ini akan membantu seluruh penumpang agar menikmati perjalanan tanpa adanya rasa pegal. Oleh sebab itu bantalan yang berada pada sandaran kepala dapat diatur sesuai kenyaman para penumpang.

Halaman:
1 2
