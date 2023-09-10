Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Ngobrol Bareng PM Inggris di KTT G20 di India, Bahas Situasi Ekonomi

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |11:34 WIB
Sri Mulyani <i>Ngobrol</i> Bareng PM Inggris di KTT G20 di India, Bahas Situasi Ekonomi
Sri Mulyani bertemu PM Inggris. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membagikan momen saat dirinya bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Inggris, Rishi Sunak, di sela-sela gelaran Leaders Summit di New Delhi, India.

Dari foto yang dibagikan Sri Mulyani di akun Instagramnya, nampak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto juga ikut dalam pertemuan tersebut.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku ketiganya bertukar informasi perihal situasi ekonomi dan keuangan saat ini.

"Saling bertukar ringan, mengenai situasi ekonomi dan keuangan," tulis Sri Mulyani, dikutip Minggu, (10/9/2023).

Menkeu mengaku jika Rishi Sunak merupakan kawan lamanya. Keduanya pertama kali kenal saat Rishi Sunak masih menjabat sebagai Menteri Keuangan Inggris pada 2020 lalu.

Halaman:
1 2
