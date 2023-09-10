Wih! Masyarakat Bisa Jelajahi IKN Nusantara Lewat Game

JAKARTA - Masyarakat kini bisa jelajahi Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui game.

Game itu bernama Nusangka, kolaborasi Kementerian PUPR dengan sejumlah pihak.

Diketahui, Kementerian PUPR, HH Games Studio, dan Datalabs berkolaborasi membuat game agar masyarakat dapat menjelajahi suasana di IKN Nusantara.

Dilansir dari Instagram @kemenpupr, Minggu (10/9/2023), game menjelajahi IKN Nusantara dapat diakses dengan mudah melalui smartphone atau komputer.

Pengguna game ini dapat melihat beberapa gambaran infrastruktur di IKN Nusantara.

Terdapat Kantor dan Istana Presiden yang ikonik, serta pengguna bisa melihat landskap Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dari atas Gedung Kantor Presiden.

Tak hanya itu, game ini menampilkan gedung Plaza Seremoni hingga rumah Kkaca.