Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Jokowi Bertemu MBZ, Bahas Kerja Sama Ekonomi RI-UEA

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |13:48 WIB
Presiden Jokowi Bertemu MBZ, Bahas Kerja Sama Ekonomi RI-UEA
Preside Jokowi bertemu MBZ. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di New Delhi, India, Sabtu, (9/9/2023) kemarin.

Momen pertemuan kedua Kepala Negara itu dibagikan Jokowi melalui akun Instagramnya. Bahkan, Presiden mengatakan Mohamed bin Zayed Al Nahyan adalah seorang sahabat.

 BACA JUGA:

"Bertemu empat mata dengan sahabat saya, Presiden Presiden Persatuan Emirat Arab Mohamed bin Zayed Al Nahyan di sela-sela KTT G20 di New Delhi, India, kemarin," ujar Jokowi, Minggu (10/9/2023).

Hubungan bilateral di sektor bisnis Indonesia dan Persatuan Emirat Arab memang terus digodok kedua otoritas.

 BACA JUGA:

Indonesia memang mendorong adanya implementasi Indonesia-Uni Emirat Arab Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE CEPA) atau Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178931/rumah_jokowi-vBAY_large.png
4 Fakta Rumah Pensiun Jokowi Seluas 12.000 Meter Persegi hingga Dapat Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178914/jokowi-jQmG_large.jpg
Rumah Pensiun Jokowi Luas 12.000 Meter Persegi Hampir Rampung, Dapat Uang Pensiunan Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/470/3178680/rumah_jokowi-W3dQ_large.png
Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar dengan Luas 1,2 Ha, Harga Tanah Tembus Rp120 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172099/jokowi-Zc6X_large.jpg
Kerjaan Baru Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171968/jokowi-fVoI_large.jpg
Jokowi Jadi Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095984/segini-harta-kekayaan-jokowi-gibran-dan-bobby-yang-resmi-dipecat-pdip-HJQzi8xFfe.jpg
Segini Harta Kekayaan Jokowi, Gibran dan Bobby yang Resmi Dipecat PDIP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement