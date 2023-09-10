Presiden Jokowi Bertemu MBZ, Bahas Kerja Sama Ekonomi RI-UEA

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di New Delhi, India, Sabtu, (9/9/2023) kemarin.

Momen pertemuan kedua Kepala Negara itu dibagikan Jokowi melalui akun Instagramnya. Bahkan, Presiden mengatakan Mohamed bin Zayed Al Nahyan adalah seorang sahabat.

"Bertemu empat mata dengan sahabat saya, Presiden Presiden Persatuan Emirat Arab Mohamed bin Zayed Al Nahyan di sela-sela KTT G20 di New Delhi, India, kemarin," ujar Jokowi, Minggu (10/9/2023).

Hubungan bilateral di sektor bisnis Indonesia dan Persatuan Emirat Arab memang terus digodok kedua otoritas.

Indonesia memang mendorong adanya implementasi Indonesia-Uni Emirat Arab Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE CEPA) atau Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab.