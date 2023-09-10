Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Mau Masuk OECD, Ini Alasan Presiden Jokowi

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |14:56 WIB
RI Mau Masuk OECD, Ini Alasan Presiden Jokowi
Presiden Jokowi ingin Indonesia masuk anggota OECD . (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia berambisi menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), sebuah organisasi global yang dibentuk negara-negara Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Kanada.

Keinginan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Belanda, Mark Rutte, saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di New Delhi, India, Sabtu, 9 September 2023 kemarin.

 BACA JUGA:

Pernyataan Jokowi pun dikonfirmasi langsung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

"Bapak Presiden juga berharap Belanda dapat memberikan dukungan kepada Indonesia dalam mengembangkan teknologi rendah karbon, serta inisiatif Indonesia bergabung sebagai anggota OECD," ujar Sri Mulyani melalui akun Instagramnya, Minggu (10/9/2023).

 BACA JUGA:

OECD dibentuk pada 1960 oleh 18 negara Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Kanada dengan tujuan mempererat kerja sama ekonomi dan pembangunan.

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan bahwa OECD memiliki misi mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih, dan berkeadilan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178931/rumah_jokowi-vBAY_large.png
4 Fakta Rumah Pensiun Jokowi Seluas 12.000 Meter Persegi hingga Dapat Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/470/3178914/jokowi-jQmG_large.jpg
Rumah Pensiun Jokowi Luas 12.000 Meter Persegi Hampir Rampung, Dapat Uang Pensiunan Rp30 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/470/3178680/rumah_jokowi-W3dQ_large.png
Rumah Pensiun Jokowi di Karanganyar dengan Luas 1,2 Ha, Harga Tanah Tembus Rp120 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172099/jokowi-Zc6X_large.jpg
Kerjaan Baru Jokowi Jadi Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/320/3171968/jokowi-fVoI_large.jpg
Jokowi Jadi Anggota Dewan Penasihat Bloomberg New Economy, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/320/3095984/segini-harta-kekayaan-jokowi-gibran-dan-bobby-yang-resmi-dipecat-pdip-HJQzi8xFfe.jpg
Segini Harta Kekayaan Jokowi, Gibran dan Bobby yang Resmi Dipecat PDIP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement