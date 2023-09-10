RI Mau Masuk OECD, Ini Alasan Presiden Jokowi

Presiden Jokowi ingin Indonesia masuk anggota OECD . (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indonesia berambisi menjadi anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), sebuah organisasi global yang dibentuk negara-negara Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Kanada.

Keinginan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Belanda, Mark Rutte, saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di New Delhi, India, Sabtu, 9 September 2023 kemarin.

BACA JUGA:

Pernyataan Jokowi pun dikonfirmasi langsung Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

"Bapak Presiden juga berharap Belanda dapat memberikan dukungan kepada Indonesia dalam mengembangkan teknologi rendah karbon, serta inisiatif Indonesia bergabung sebagai anggota OECD," ujar Sri Mulyani melalui akun Instagramnya, Minggu (10/9/2023).

BACA JUGA:

OECD dibentuk pada 1960 oleh 18 negara Eropa, Amerika Serikat (AS), dan Kanada dengan tujuan mempererat kerja sama ekonomi dan pembangunan.

Mengutip laman resmi Kementerian Keuangan bahwa OECD memiliki misi mewujudkan perekonomian global yang kuat, bersih, dan berkeadilan.