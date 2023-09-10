Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Penampilan Cantik Sri Mulyani dan Retno Marsudi di India

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |17:10 WIB
Penampilan Cantik Sri Mulyani dan Retno Marsudi di India
Sri Mulyani bersama Retno Marsudi di India. (Foto: Instagram/Sri Mulyani)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membagikan momen saat dirinya dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi berswafoto bareng, sebelum menghadiri KTT G20 Leaders Summit, New Delhi, India.

Dari foto yang diunggah di akun Instagram, Sri Mulyani mengenakan batik berwarna orange tua yang dipadu padankan dengan celana bahan hitam.

 BACA JUGA:

Sedangkan Retno menggunakan dress hitam dengan corak putih yang juga dipadukan dengan celana berbahan hitam pula.

Penampilan keduanya pun terlihat elegan, cantik nan menawan, sekaligus karismatik.

Sebelum memasuki ruangan dari forum kerja sama multilateral itu, keduanya pun berdiskusi dan bertukar catatan perihal perkembangan pembahasan G20 Leaders Summit hingga isu utama dalam geopolitik.

 BACA JUGA:

"Bersiap menghadiri acara hari kedua G20 Leaders Summit New Dehli-India 2023. Saya dan Bu Menlu @retno_marsudi saling tukar catatan dan diskusi perkembangan pembahasan G20 Leaders Summit, dinamika pembahasan isue penting dalam konteks geopolitik," tulis Sri Mulyani di akun Instagramnya, Minggu (10/9/2023).

Halaman:
1 2
