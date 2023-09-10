Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KTT G20 di India, Presiden Jokowi Tekankan Dunia Ciptakan Kehidupan Damai

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |18:21 WIB
KTT G20 di India, Presiden Jokowi Tekankan Dunia Ciptakan Kehidupan Damai
Presiden Jokowi tegaskan ini di hari terakhir KTT G20. (Foto: Kemenko)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen Indonesia terhadap sejumlah isu utama yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di New Delhi, India.

Ketegasan Presiden disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

 BACA JUGA:

Dia menyebut komitmen Kepala Negara solid, terutama pada isu partisipasi negara berkembang dalam rantai pasok (supply chain) global. Di mana anggota G20 harus mendukung hal ini.

Selain itu, menciptakan ekosistem kerja sama yang setara dan inklusif atau terbuka.

 BACA JUGA:

"Komitmen Presiden solid. G20 harus mendukung partisipasi negara berkembang dalam rantai pasok global, juga mendorong ekosistem kerja sama yang setara dan inklusif," ujar Sri, Minggu (10/9/2023).

Halaman:
1 2
