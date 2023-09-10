Dulunya Hanya Karyawan Biasa, Pria Ini Kini Sukses Jadi Pengusaha Saringan Minyak

JAKARTA - Cerita perjuangan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan BRI unit Cimanggu yang sukses berbisnis produk saringan minyak.

Peria bernama Muhtar itu sudah menjalani usahanya selama 30 tahun terakhir yang diberikan nama "Pengrajin 3 Saudara". Usahanya itu berada di Kampung Munjul, Kayu Manis, Kabupaten Bogor.

Bahkan dulunya dia sempat menjadi karyawan sebuah pabrik saringan minyak untuk mengambil ilmunya.

Ceritanya, pada 1990-an dia memutuskan mengadu nasib ke Jakarta. Muhtar pun bekerja memasok saring minyak dari Jakarta ke Lampung sampai Palembang.

Selama tiga tahun dirinya jalani pekerjaan itu. Namun, pria berambut pendek itu juga perlahan belajar cara memproduksi saringan minyak dari rekan kerjanya.

"Saya belajar membuat saringan minyak bekerja dengan orang lain," ucap Muhtar, Selasa, 30 Mei 2023.