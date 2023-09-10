Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Dulunya Hanya Karyawan Biasa, Pria Ini Kini Sukses Jadi Pengusaha Saringan Minyak

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |20:31 WIB
Dulunya Hanya Karyawan Biasa, Pria Ini Kini Sukses Jadi Pengusaha Saringan Minyak
Cerita Muhtar Pengusaha Saringan Minyak. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Cerita perjuangan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan BRI unit Cimanggu yang sukses berbisnis produk saringan minyak.

Peria bernama Muhtar itu sudah menjalani usahanya selama 30 tahun terakhir yang diberikan nama "Pengrajin 3 Saudara". Usahanya itu berada di Kampung Munjul, Kayu Manis, Kabupaten Bogor.

 BACA JUGA:

Bahkan dulunya dia sempat menjadi karyawan sebuah pabrik saringan minyak untuk mengambil ilmunya.

Ceritanya, pada 1990-an dia memutuskan mengadu nasib ke Jakarta. Muhtar pun bekerja memasok saring minyak dari Jakarta ke Lampung sampai Palembang.

 BACA JUGA:

Selama tiga tahun dirinya jalani pekerjaan itu. Namun, pria berambut pendek itu juga perlahan belajar cara memproduksi saringan minyak dari rekan kerjanya.

"Saya belajar membuat saringan minyak bekerja dengan orang lain," ucap Muhtar, Selasa, 30 Mei 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/455/3191812/umkm-83mH_large.jpg
Tak Hanya Perluas Pasar, UMKM Tingkatkan Kualitas Produk Lewat Hilirisasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191713/mnc_kapital_dan_kementerian_umkm-5weH_large.jpg
Pemerintah Dorong Hilirisasi Produk UMKM Lewat Penguatan Pembiayaan hingga Ekosistem Bisnis 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/455/3190958/menteri_agus-H0RB_large.jpg
Reformasi Pemasyarakatan, Menteri Agus: Warga Binaan Jadi Co-Creator Industri Fashion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190928/banjir_di_sumatera-aL9F_large.jpg
Klaim Asuransi UMKM Korban Banjir Sumatera dan Aceh Capai Ratusan Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/455/3188465/thrifting-fzrI_large.jpg
Ancaman Tak Cuma dari Thrifting, Gempuran Barang Impor China Bikin UMKM Babak Belur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188463/maman-k1tR_large.png
Pemerintah Batasi Barang Impor dari China Usai Basmi Thrifting, Ini Daftarnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement