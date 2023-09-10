Gempa Maroko Hancurkan Bangunan Bersejarah

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan 6,8 magnitudo mengguncang kawasan bersejarah Yahudi, bagian dari kota tua Marrakesh, pusat wisata Maroko.

Gempa itu berpusat di barat daya Marrakesh dan menelan ribuan korban jiwa.

Marrakesh diketahui masuk dalam daftar Warisan Dunia Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO).

Padahal tempat wisata tersebut berhasil menarik turis sehingga menopang sekitar 7% perekonomian Maroko.

Seorang warga sekitar Hafida Sahraouia mengamati puing-puing setelah gempa bumi mengguncang kawasan bersejarah tersebut.

“Kota itu seperti dijatuhi bom,” katanya dilansir VOA di Jakarta, Minggu (10/9/2023).

Rumah Sahraouia sendiri luluh-lantak menjadi puing, tuturnya di antara jalan-jalan sempit yang dipenuhi pecahan atap kayu dan puing-puing lain dari bangunan yang runtuh di kawasan yang berusia berabad-abad.

“Kami sedang menyiapkan makan malam ketika kami mendengar sesuatu seperti ledakan. Karena panik, saya segera keluar bersama anak-anak saya. Sayangnya rumah kami runtuh,” katanya.

Dia dan keluarganya menyelamatkan diri ke lapangan besar di pinggir distrik, dan kini menghadapi masa depan yang tidak pasti.

“Kami kehilangan segalanya,” katanya.

Seorang tetangga, Mbarka El Ghabar, juga menyaksikan rumahnya hancur akibat gempa terkuat dalam sejarah Maroko.