Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara di 2024, Jakarta Gimana?

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |17:55 WIB
Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara di 2024, Jakarta Gimana?
Jakarta bagaimana jika sudah tak lagi jadi Ibu Kota? (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA – Isu integritas layanan publik menjadi topik utama jika Jakarta melepas statusnya sebagai ibu kota negara Indonesia.

Hal ini dibahas pada pembukaan acara Jakarta Architecture Festival (JAF) 2023 yang resmi dimulai tanggal 18 sampai 30 September 2023.

 BACA JUGA:

Direktur JAF 2023 Prima Abdullah, menjelaskan bahwa Jakarta dengan posisi unik dan rumit berada di persimpangan antara desain dan teknik yang juga berkesinambungan.

"Kami adakan acara ini meskipun kami dari arsitektur, kami sebenernya berada di persimpangan yang cukup unik. Arsitek sendiri kalo misal dilihat, ya, kalo kita itu setengah designer setengah teknik. Tetapi justru karena kami berada di antara ini, banyak kegiatan-kegiatan yang sebenernya bisa kita akomodasi," kata Prima, Sabtu, 9 Agustus 2023.

 BACA JUGA:

Tak berhenti sampai disitu, Ketua IAI Jakarta Doti Windajani menuturkan jika reformasi tata ruang yang terintegras pada layanan publik menjadi perhatian dan sangat diperlukan. Seiring dengan pembahasan itu, keseimbangan ekologi yakni teknologi, ekonomi, dan sosial budaya perlu dijaga bersama-sama.

"Reformasi tata ruang akan terintegrasi dengan sistem transportasi publik, disini (Thamrin Nine Tower) adalah contohnya. Kita punya PR untuk menjaga keseimbangan teknologi, ekonomi, dan sosial," tutur Doti.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167311/pramono-aP3q_large.jpg
Harga Sewa Kios di Blok M Naik Jadi Rp15 Juta, Pramono Tegur Dirut MRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/470/3149347/jakarta-M7WK_large.jpg
HUT ke-498, Ini Sejarah Jakarta dari Sunda Kelapa hingga Jadi Ibu Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/470/3086773/rk-ungkap-kekumuhan-ekstrem-jakarta-mirip-pengungsian-KJhOn1KwMQ.jfif
RK Ungkap Kekumuhan Ekstrem Jakarta Mirip Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/470/3082202/menko-ahy-bakal-kaji-pembangunan-giant-sea-wall-singgung-kerugian-rp600-triliun-0NsfRjn6e9.jpg
Menko AHY Bakal Kaji Pembangunan Giant Sea Wall, Singgung Kerugian Rp600 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/470/3082152/biang-kerok-yang-bikin-jakarta-terancam-tenggelam-PkOrAdwzQA.jpg
Biang Kerok yang Bikin Jakarta Terancam Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/470/3082143/ahy-ungkap-fakta-tanah-di-jakarta-utara-ambles-1-meter-setiap-10-tahun-FHGQrJBSpH.jpg
AHY Ungkap Fakta: Tanah di Jakarta Utara Ambles 1 Meter Setiap 10 Tahun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement