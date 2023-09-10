Arti Ngeblas dalam Dunia Ojek Online

JAKARTA- Apakah Anda tahu apa arti ngeblas dalam dunia ojek online? Karena istilah ini cukup populer di kalangan mitra driver ojek online.

Seperti kita ketahui, perusahaan penyedia layanan transportasi daring di Indonesia kini kian beragam.

Meski bergabung dengan berbagai macam perusahaan, namun para mitra atau driver memiliki istilah-istlah tertentu yang bisa dipahami satu sama lain. Salah satunya adalah istilah ngeblas tersebut.

Bagi para penumpang, istilah tersebut mungkin masih cukup asing. Lantas. apa arti ngeblas dalam dunia ojek online?

Dilansir dari berbagai sumber, Minggu (10/9/2023) tidak ada yang tahu pasti istilah ngeblas berasal dari bahasa apa. Namun banyak yang menganggap ngeblas berasal dari kata ‘bablas’.

Sementara itu, istilah ngeblas merujuk pada titik jemput penumpang atau merchant yang lokasinya berada jauh dari lokasi driver. Tidak tanggung-tanggung, biasanya jarak tersebut bisa sejauh 5 km.

Ngeblas sendiri bisa disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah ketika banyak driver yang sedang off namun orderan banyak. Biasanya situasi tersebut terjadi ketika kondisi sedang hujan, saat libur Lebaran, atau di waktu sholat Jumat.

Kondisi tersebut sebenarnya tidak hanya merugikan driver saja karena harus menempuh jarak yang jauh untuk menyelesaikan orderan. Para penumpang atau merchant juga cukup dirugikan. Pasalnya, mereka harus menunggu lama hingga driver sampai di tempatnya.

Maka tidak heran jika dalam kondisi ini biasanya driver akan memberi tahu terlebih dahulu kepada customer bahwa lokasinya jauh serta memberikan dua pilihan, yakni dibatalkan (cancel) atau tetap menunggu.