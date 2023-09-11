Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Bergerak di 6.737-6846

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rawan terkoreksi untuk menguji rentang area 6.737-6.846.
"Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya reversal terlebih dahulu ke rentang area 6.946-6.974," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (11/9/2023).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.869, 6.823 dan resistance 7.020, 7.053.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
- AUTO - Spec Buy
Spec Buy: 3.080-3.140
Target Price: 3.230, 3.290
Stoploss: below 3.040
- MEDC - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 1.210-1.305
Target Price: 1.400, 1.500
Stoploss: below 1.130