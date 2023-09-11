Riset MNC Sekuritas: IHSG Hari Ini Bergerak di 6.737-6846

JAKARTA - Riset MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rawan terkoreksi untuk menguji rentang area 6.737-6.846.

"Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya reversal terlebih dahulu ke rentang area 6.946-6.974," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Senin (11/9/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.869, 6.823 dan resistance 7.020, 7.053.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

- AUTO - Spec Buy

Spec Buy: 3.080-3.140

Target Price: 3.230, 3.290

Stoploss: below 3.040

- MEDC - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.210-1.305

Target Price: 1.400, 1.500

Stoploss: below 1.130