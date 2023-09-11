Saham Amman Mineral International (AMMN) Dipantau Ketat BEI

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) memasukkan saham PT Amman Mineral International Tbk (AMMN) dalam radar pantauan.

Untuk penyebabnya karena terjadu peningkatan harga saham yang di luar kebiasaan atau Unusual Market Activity (UMA).

Diketahui, AMMAN yang merupakan emiten pertambangan tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia ini menunjukkan gerak saham yang menguat secara signifikan dengan menguat 3,70% di level 5.600 pada perdagangan Jumat lalu.

"Dengan ini kami menginformasikan adanya peningkatan harga saham AMMN yang di luar kebiasaan yang di luar kebiasaan (Unusual Market Activity)," tulis surat yang ditandatangani Kepala Divisi Pengawasan Transaksi Yulianto Aji Sadono dan P.H Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan Mulyana, Jumat (8/9/2023).

Selama sepekan terakhir, saham AMMN menguat 12,68%, dan sejak 1 bulan ini saham AMMN juga menguat 86,67%.

Saham AMMN menjadi salah satu saham emiten baru dengan pertumbuhan saham tertinggi, yakni 230% sejak pencatatan saham.

Pertumbuhan kinerja saham AMMN ini hanya kalah dari PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) milik Prajogo Pangestu yang tumbuh 991% year to date, produsen chip PT Pelita Teknologi Global Tbk (CHIP) yang naik 978%, dan produsen minuman beralkohol PT Hatten Bali Tbk (WINE) yang naik 284% ytd.

Peningkatan harga saham AMMN ini juga turut membuat kapitalisasi pasar saham AMMN meningkat hingga Rp403 triliun.