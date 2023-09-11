Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Energy Investments Terbitkan Obligasi dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan Tahap I Tahun 2023, Catat Tanggalnya!

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |13:35 WIB
MNC Energy Investments Terbitkan Obligasi dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan Tahap I Tahun 2023, Catat Tanggalnya!
IATA Terbitkan Obligasi dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan (Foto: IATA)
JAKARTA - PT MNC Energy Investments Tbk (IATA) tengah menerbitkan penawaran umum berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp500 miliar.

Selain itu, secara bersamaan IATA juga menerbitkan penawaran berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023 dengan modal investasi sebanyak-banyaknya Rp 250 miliar.

Indikasi kupon yang ditawarkan ada 3 seri kupon. Seri A dengan indikasi kupon 9,75% - 10,75% dengan tenor 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Seri B dengan indikasi kupon 10,25% - 11,25% tenor 3 tahun sejak tanggal emisi. Seri C dengan indikasi kupon 10,50% - 11,50% dengan tenor 5 tahun sejak tanggal emisi.

Adapun untuk perkiraan jadwalnya adalah sebagai berikut:

1. Perkiraan Masa Penawaran Awal : 7 September – 20 September 2023

2. Perkiraan Tanggal Efektif : 27 September 2023

3. Perkiraan Masa Penawaran Umum: 29 September – 3 Oktober 2023

4. Perkiraan Tanggal Penjatahan : 4 Oktober 2023

5. Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah Secara Elektronik : 6 Oktober 2023

6. Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 9 Oktober 2023

Untuk informasi dan jadwal lebih lanjut, serta cara pemesanan mengenai penawaran Obligasi dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I MNC Energy Investments Tahap I Tahun 2023, Anda bisa mengakses link bit.ly/IATAbond2023

