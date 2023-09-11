Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pelajar Indonesia Punya Aset Rp14,4 Triliun di Pasar Modal

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |13:57 WIB
Pelajar Indonesia Punya Aset Rp14,4 Triliun di Pasar Modal
Aset pelajar Indonesia di Pasar Modal (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – Aset pelajar Indonesia di Pasar Modal tembus belasan triliun. Investor pasar modal Indonesia kini berasal dari berbagai macam pekerjaan, salah satunya pelajar, yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air.

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per Agustus 2023, dikutip Senin (11/9), nilai aset pelajar untuk saham dan surat berharga (C-BEST) mencapai Rp14,4 triliun. Angka tersebut naik tipis 0,34% dari bulan Juli 2023 yang mencapai Rp14,39 triliun.

Jumlah ini juga lebih tinggi dibandingkan nilai aset pelajar untuk instrumen investasi reksa dana (S-INVEST) yang mencapai Rp10,00 triliun, atau naik 2,14% dari Juli yang mencapai Rp9,79 triliun.

Posisi nilai aset pelajar berada satu tingkat di bawah kalangan ibu rumah tangga yang punya aset di kisaran Rp60an triliun, disusul pegawai, hingga pengusaha sebanyak ratusan triliun.

