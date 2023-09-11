Akuisisi Perusahaan Singapura, Perusahaan Milik Luhut Raup Pinjaman Rp505 Miliar

JAKARTA - PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) meraih pinjaman sebesar USD33 juta atau setara Rp505,58 miliar dari Bank Mandiri dan Bank DBS Indonesia.

Adapun, dana tersebut akan digunakan untuk mengakuisisi Asia Medical Enviro Services (AMES), sebuah perusahaan pionir dan terbesar yang berfokus pada penyediaan layanan limbah medis di Singapura.

BACA JUGA: Daftar 5 Saham AI Milik Warren Buffett

Presiden Direktur TOBA, Dicky Yordan mengatakan bahwa akuisisi yang dilakukan merupakan langkah konkret perseroan terhadap komitmen untuk berkontribusi pada berkelanjutan, serta dapat secara signifikan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan seiring dengan tujuan Towards a Better Society 2030 (TBS2030).

“Langkah ini bukan serta merta untuk mengedepankan ekspansi perusahaan, tapi justru sebagai penegasan bahwa berkembangnya bisnis kami bisa bersamaan dengan menjadi solusi dari isu sosial dan lingkungan yang sangat penting bagi kita semua,” kata Dicky dalam acara Penandatanganan MoU dengan Bank Mandiri dan Bank DBS Indonesia di Hotel Four Seasons Jakarta pada Senin (11/9/2023).

Langkah akuisisi ini turut membuka jalan perseroan untuk melanjutkan investasi di infrastruktur yang berkelanjutan, terbarukan seperti tata kelola sampah medis dan kendaraan listrik.