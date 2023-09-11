Waspadai Krisis Ekonomi Global, dari Gejolak China hingga Inflasi

LABUAN BAJO - Bank Indonesia (BI) menyampaikan sejumlah kondisi ekonomi global yang perlu diwaspadai Indonesia.

Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, Erwindo Kolopaking menjelaskan ketidakpastian perekonomian global kembali meningkat.

Pergeseran komposisi pertumbuhan ekonomi global 2023 semakin kuat, meskipun secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi global sama dengan prakiraan sebelumnya di 2,7%.

"Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi China lebih rendah akibat keyakinan pelaku ekonomi yang melemah, serta utang rumah tangga yang tinggi sehingga menurunkan konsumsi dan kinerja properti yang turun, yang kemudian berdampak pada investasi," ujar Erwindo dalam pelatihan wartawan Bank Indonesia (BI) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu, 9 September 2023.

Tak hanya itu, ekonomi Eropa juga melemah dipicu oleh dampak eskalasi ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) lebih baik dari prakiraan semula.

"Ini dipengaruhi oleh konsumsi yang membaik, ditopang kenaikan upah dan pemanfaatan tabungan yang tinggi (excess saving)," tambah Erwindo.