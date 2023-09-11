Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Inflasi Mesir Hampir 40%, Tertinggi dalam Sejarah

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |08:21 WIB
Inflasi Mesir capai 40%. (Foto: VOA)
JAKARTA - Inflasi tahunan di Mesir pada mencapai 39,7% pada Agustus 2023.

Di mana angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah, ketika negara berpenduduk terbesar di dunia Arab itu bergulat mengatasi krisis ekonomi yang parah.

Bahkan inflasi ini memecahkan rekor sebelumnya pada bulan Juli yang mencapai 38,2%, di tengah melemahnya perekonomian yang melemahkan nilai tukar mata uang pound Mesir terhadap dolar Amerika sejak awal tahun lalu.

Biro Statistik Mesir CAPMAS melaporkan harga makanan dan minuman saja naik 71,9% tahun ke tahun. Demikian dikutip dari VOA di Jakarta, Senin (11/9/2023).

Krisis ekonomi di negara yang bergantung pada impor ini dipicu oleh invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu, yang mengganggu stabilitas pasokan pangan yang penting dan meresahkan pasar global.

Para investor menarik miliaran dolar dari cadangan devisa Mesir, yang masih didukung oleh simpanan negara-negara sekutu yang kaya di Teluk, yang berjanji akan membeli aset-aset pemerintah Mesir tetapi tak kunjung memenuhi target pemerintah.

Bank Dunia mengatakan bahkan sebelum krisis terjadi, 30% warga Mesir telah hidup di bawah garis kemiskinan dan 30% lainnya rentan jatuh dalam kemiskinan.

