Tryout CPNS 2023 Gratis Hanya di Okezone, Kumpulan Soal-Soal Lengkap

JAKARTA - Okezone menggelar Tryout Calon Pegawai Negeri (TOKCER) atau tryout CPNS 2023.

Bagi masyarakat yang ingin mengikutinya dapat membuka link www.okezone.com melalui handphone atau laptop.

Adapun dalam tryout CPNS 2023 di Okezone berisi bocoran soal-soal yang akan membantu calon pelamar dalam mengikuti seleksi CPNS 2023.

Di mana pelamar bisa akses melalui tautan ini https://cpns.okezone.com/

Sebagai informasi, berdasarkan Surat Kepala BKN No. 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2023, pengumuman seleksi dilakukan oleh setiap instansi pemerintah pada 16-30 September 2023. Sementara untuk pendaftarannya, dimulai sejak 17 September hingga 6 Oktober 2023.

Berikut ini cara daftar tryout CPNS 2023 di Okezone:

1. Buka link https://cpns.okezone.com/

2. Klik 'Masuk/Login' di atas kanan sebelah layar handphone