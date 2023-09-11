Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tryout CPNS 2023 Gratis Hanya di Okezone, Kumpulan Soal-Soal Lengkap

Arfiah , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |08:27 WIB
Tryout CPNS 2023 Gratis Hanya di Okezone, Kumpulan Soal-Soal Lengkap
Tryout CPNS 2023 di Okezone. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Okezone menggelar Tryout Calon Pegawai Negeri (TOKCER) atau tryout CPNS 2023.

Bagi masyarakat yang ingin mengikutinya dapat membuka link www.okezone.com melalui handphone atau laptop.

 BACA JUGA:

Adapun dalam tryout CPNS 2023 di Okezone berisi bocoran soal-soal yang akan membantu calon pelamar dalam mengikuti seleksi CPNS 2023.

Di mana pelamar bisa akses melalui tautan ini https://cpns.okezone.com/

 BACA JUGA:

Sebagai informasi, berdasarkan Surat Kepala BKN No. 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN tahun 2023, pengumuman seleksi dilakukan oleh setiap instansi pemerintah pada 16-30 September 2023. Sementara untuk pendaftarannya, dimulai sejak 17 September hingga 6 Oktober 2023.

Berikut ini cara daftar tryout CPNS 2023 di Okezone:

1. Buka link https://cpns.okezone.com/

2. Klik 'Masuk/Login' di atas kanan sebelah layar handphone

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
