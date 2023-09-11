Daftar Harga Emas Antam Awal Pekan, Termahal Rp1 Miliar

Harga emas antam hari ini. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik Rp1.000 per gram, yang diikuti juga dengan buyback, Senin (11/9/2023).

Di mana harga emas batangan Antam dibanderol Rp1.070.000 per gram.

Jika masyarakat ingin ingin menjual emas mereka, akan dihargai Rp951.000 per gram atau naik stagnan.

Mengutip dari laman logammulia.com, cetakan emas Antam terkecil, yakni 0,5 gram berada di Rp585.000.

Sedangkan, untuk satuan 5 gram dihargai Rp5.125.000, dan 10 gram Rp10.195.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp50.645.000.

Sementara untuk ukuran emas yang terbesar yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp505.320.000 dan Rp1.010.600.000.