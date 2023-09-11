Stasiun Halim Kereta Cepat Kebakaran, Ini Penjelasan KCIC

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) bersama pihak PT Wijaya Karya (WIKA) sebagai kontraktor telah memastikan bahwa saat ini Stasiun Halim dalam kondisi aman pasca kebakaran dini hari ini.

"Bagian dalam bangunan stasiun dipastikan dalam kondisi baik dan seluruh fungsi dapat berjalan normal," kata GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa dalam keterangannya, Senin (11/9/2023).

Eva juga melaporkan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

KCIC juga akan terus berkordinasi dengan pihak kontraktor untuk memastikan keselamatan dan keamanan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Dia menyebut pemadam kebakaran telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan kondisi tetap terkendali.