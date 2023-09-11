Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cairkan Bansos Beras 10 Kg, Stok Bulog Masih Aman?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |13:41 WIB
Cairkan Bansos Beras 10 Kg, Stok Bulog Masih Aman?
Stok beras bulog cukup untuk bansos (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi mencairkan bantuan sosial (bansos) 10 kilogram (Kg) tahap dua untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Jokowi pun memastikan stok beras di gudang Perum Bulog mampu memenuhi bansos.

Bantuan pangan ini akan dilakukan secara bertahap hingga tiga bulan ke depan, terhitung sejak 11 September 2023. Presiden Jokowi, lanjut Erick, memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) Bulog mencapai 1,5 juta ton. Karena itu, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Erick juga menyampaikan program bantuan pangan sebanyak 10 kg per keluarga penerima manfaat untuk tiga bulan ke depan menjadi wujud komitmen BUMN dalam memenuhi kebutuhan masyarakat

"Semoga upaya ini dapat membantu masyarakat kita yang pada hari ini membutuhkan bantuan beras," ujar Erick saat launching bansos beras tahap dua, Jakarta Utara, Senin (11/9/2023).

Dia juga memastikan perusahaan pelat merah di sektor pangan terus berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk Badan Pangan Nasional (Bapanas) hingga kementerian dan lembaga (K/L) lain untuk memastikan penyaluran bantuan dapat berjalan secara maksimal.

1 2
