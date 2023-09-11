Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Air Sumur Warga Diduga Tercemar BBM, Ini Kata ESDM

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |14:08 WIB
Air Sumur Warga Diduga Tercemar BBM, Ini Kata ESDM
Viral sumur tercemar minyak (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTAViral sumur warga diduga tercemar kandungan minyak di wilayah Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Kementerian ESDM buka suara soal adanya air yang tercemar tersebut.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji membenarkan bahwa kondisi air yang tercemar tersebut sudah ada sejak lama. Namun pihaknya belum dapat memastikan apakah sumber pencemaran tersebut sama seperti yang terjadi saat ini.

"Ya memang katanya begitu (sudah dari lama), tapi kan apakah dari sumber yang sama atau tidak. Kita turunkan tim ke sana," katanya saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Tutuka juga mengatakan pihaknya belum dapat memastikan apakah pencemaran tersebut lantaran adanya kebocoran tangki SPBU. Hal tersebut lantaran masih proses pengecekan.

"Kita belum berani katakan (penyebabnya), kalau sudah ada (informasi dari tim), karena harus dicek dulu," katanya.

Sebelumnya, Beredar video di media sosial air yang diduga tercemar kandungan minyak di wilayah Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor tengah melakukan assesment atas kejadian tersebut.

Video tersebut diunggah akun @gunungsindurbogor. Dalam videonya, terlihat seseorang yang tengah mengambil air dari keran dengan wadah gayung.

Halaman:
1 2
