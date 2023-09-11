Bansos Pangan Bikin Harga Beras Jadi Murah, Termahal Cuma Rp11.000 per Kg

JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) menyatakan bahwa harga beras medium di pasaran akan menurun dengan adanya penyalurkan bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (Kg) tahap dua.

Seperti diketahui bantuan pangan diberikan untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Tercatat, ada 640.000 ton beras yang digelontorkan Bulog selama tiga bulan ke depan, terhitung sejak September tahun ini, dengan penyaluran setiap bulan mencapai 210 Kg.

"Ini kan nanti akan berdampak pada penurunan harga (beras)," ujar Buwas saat launching bansos beras tahap dua, Jakarta Utara, Senin (11/9/2023).

Meski meyakini harga beras akan landai, ia menyebut para pedagang akan menurunkan harga secara bertahap.

Dia yakin harga tertinggi beras medium yang dijual pedagang di pasaran paling tinggi Rp11.000 per Kg. Angka itu dihitung berdasarkan harga jual Bulog ke pedagang sebesar Rp10.900 per Kg.