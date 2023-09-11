Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stok Beras di Gudang Bulog Capai 1,6 Juta Ton, Presiden Jokowi: Jangan Khawatir

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |14:45 WIB
Stok Beras di Gudang Bulog Capai 1,6 Juta Ton, Presiden Jokowi: Jangan Khawatir
Presiden Jokowi Cek Stok Beras Nasional (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan stok beras nasional di gudang Bulog saat ini mencapai 1,6 juta ton.

Hal ini dia sampaikan usai meninjau ketersediaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

“Ada sudah yang di dalam gudang 1,6 juta, dalam perjalanan 400 ribu ton sehingga akan ada stok 2 juta. Biasanya stok kita itu hanya 1,2 juta, normal. Ini kita memiliki 2 juta, sehingga kita tidak usah khawatir,” kata Presiden dalam keterangannya, Senin (11/9/2023).

Meski stok beras di gudang Bulog cukup, Presiden memandang pemerintah masih perlu melakukan impor beras untuk memastikan cadangan stok beras terpenuhi. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kenaikan harga beras di pasar akibat fenomena El Nino yang terjadi hampir di semua negara.

“Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok. Harus itu untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan karena memang produksi pasti turun karena El Nino, meskipun saya lihat angkanya juga tidak banyak,” jelasnya.

Halaman:
1 2
