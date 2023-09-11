Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kumpulan Link Artikel dan Video Chief Talk Bersama Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |15:21 WIB
Kumpulan Link Artikel dan Video Chief Talk Bersama Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra
A
A
A
JAKARTA - Kumpulan link artikel dan video Chief Talk Okezone bersama Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra.

Dalam Chief Talk Okezone kali ini, Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra buka-bukaan soal kondisi Garuda Indonesia selama pandemi Covid-19 hingga saat ini.

Berbagai rintangan berhasil dilewati meski tertatih-tatih. Irfan bersama Garuda Indonesia dengan segala upaya, strategi yang dilakukan yakin bisa membuat perseroan sehat dan terbang kembali.

“Wah gini-gini, sebenernya kalau statement yang tadi tuh enggak, enggak pernah percaya saya. Tapi saya percaya bahwa cobaan itu hanya diberikan pada orang-orang yang bisa menyesuaikan,” ujar Irfan dalam program Chief Talk Okezone.

Seperti diketahui, kata Irfan, Garuda Indonesia berhasil melakukan perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

“We never know, kita enggak pernah tahu kan PKPU seperti apa. Dan sampai akhir, malam terakhir kita mau voting juga, keraguan juga masih ada, gitu kan,” cerita Irfan.

