HOME FINANCE HOT ISSUE

Apa Saja yang Diujikan dalam Tes CPNS? Cek Detailnya di Sini

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |20:02 WIB
Apa Saja yang Diujikan dalam Tes CPNS? Cek Detailnya di Sini
CPNS 2023 Segera Dibuka (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apa saja yang diujikan dalam tes CPNS? cek detailnya di sini. Bahan ujian untuk tes Calon Pegawan Negeri Sipil (CPNS).

Ketertarikan Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi seorang Pegawa Negeri Sipil (PNS) sangatlah tinggi. Terdapat beberapa alasan juga yang mendasari hal tersebut, diantaranya: rasa ingin mengabdi kepada negara, mendapatkan berbagai fasilitas, dan gaji yang relatif lebih tinggi dari perusahaan-perusahaan lainnya.

Tidak hanya itu, seorang PNS juga cukup identik dengan gaji yang tergolong tinggi, sehingga banyak Masyarakat yang berpikir menjadi seorang PNS kehidupan pasti akan terjamin.

Dalam Peraturan Pemerintah (Permen) PAN-RB No. 27 tahun 2021, ujian seleksi kompetensi dasar CPNS memiliki 110 soal dan terbagi dalam 3 kategori materi.

1. Tes Intelegensi Umum

Dalam Tes Intelegensi umum ini terdapat 35 soal, Tes ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan seputar pengetahuan dan kemampuan yang meliputi berbagai aspek seperti; kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan figural.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
