Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pinjam Uang ke Mana Selain Pinjol? Ini 5 Alternatifnya

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |22:05 WIB
Pinjam Uang ke Mana Selain Pinjol? Ini 5 Alternatifnya
Pinjam uang ke mana selain Pinjaman online. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pinjam uang kemana selain ke pinjaman online (pinjol)? Berikut lima alternatifnya.

Seperti yang diketahui bahwa sekarang ini pinjol semakin marak digunakan oleh banyak orang. Oleh karena itu, pinjol ini menjadi solusi bagi beberapa orang jika saat sedang membutuhkan uang dalam waktu mendesak.

Namun, terdapat juga alternatif-alternatif lain selain pinjol untuk meminjam uang.

Berikut Okezone rangkum dari berbagai sumber mengenai lima alternatif pinjam uang selain pinjol, Senin (11/9/2023):

1. Pegadaian

Pegadaian ini merupakan salah satu alternatif lain untuk meminjam uang selain pinjol. Di pegadaian, aset menjadi syarat untuk melakukan pegadaian. Aset tersebut bisa berupa, perhiasan seperti emas atau barang-barang rumah tangga, elektronik, dan lain sebagainya.

Dengan itu, pegadaian lebih aman jika dibandingkan dengan pinjol. Alasannya karena di pegadaian tidak meninggalkan utang, hanya berupa pengambilan barang yang bila tidak bisa ditebus.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/320/3190746/ekonomi_ri-P6S1_large.jpg
Koperasi Merah Putih Harus Jadi Tulang Punggung Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/320/3190455/gubernur_bank_indonesia-qbI5_large.jpeg
Gubernur BI Soroti Pelemahan Ekonomi Dunia pada 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190081/galon-ujCn_large.jpg
KKI: 57 Persen Galon Lanjut Usia Masih Beredar Luas di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190011/ekonomi_ri-2gjR_large.jpg
Dampak Bencana Sumatera, Pertumbuhan Ekonomi Diproyeksi Tertahan 0,32 Persen dari PDB di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/320/3188183/perdagangan_karbon-JFij_large.jpg
RI Siap Pimpin Perdagangan Karbon Dunia, Potensi Ekonomi  Rp9.422 Triliun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188055/kkp-xTbi_large.jpg
RI Targetkan Potensi Transaksi Rp132 Miliar di FIE 2025 Paris
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement