Pinjam Uang ke Mana Selain Pinjol? Ini 5 Alternatifnya

Pinjam uang ke mana selain Pinjaman online. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Pinjam uang kemana selain ke pinjaman online (pinjol)? Berikut lima alternatifnya.

Seperti yang diketahui bahwa sekarang ini pinjol semakin marak digunakan oleh banyak orang. Oleh karena itu, pinjol ini menjadi solusi bagi beberapa orang jika saat sedang membutuhkan uang dalam waktu mendesak.

Namun, terdapat juga alternatif-alternatif lain selain pinjol untuk meminjam uang.

Berikut Okezone rangkum dari berbagai sumber mengenai lima alternatif pinjam uang selain pinjol, Senin (11/9/2023):

1. Pegadaian

Pegadaian ini merupakan salah satu alternatif lain untuk meminjam uang selain pinjol. Di pegadaian, aset menjadi syarat untuk melakukan pegadaian. Aset tersebut bisa berupa, perhiasan seperti emas atau barang-barang rumah tangga, elektronik, dan lain sebagainya.

Dengan itu, pegadaian lebih aman jika dibandingkan dengan pinjol. Alasannya karena di pegadaian tidak meninggalkan utang, hanya berupa pengambilan barang yang bila tidak bisa ditebus.