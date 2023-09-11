Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Link dan Syarat Pendaftaran CPNS Kemenkumham 2023

Arfiah , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |19:20 WIB
Link dan Syarat Pendaftaran CPNS Kemenkumham 2023
CPNS 2023 Dibuka (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Link dan syarat pendaftaran CPNS Kemenkumham 2023. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membuka pendaftaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Formasi CPNS yang dibutuhkan untuk instansi ini sejumlah 1.015. Formasi tersebut akan dibagi untuk penjaga tahanan dan dosen.

Apabila berminat bergabung pada instansi ini, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi calon pegawai. Dikutip dari beberapa sumber, berikut ini link dan syarat pendaftaran CPNS Kemenkumham 2023, Senin (11/9/2023).

Syarat Pendaftaran CPNS Kemenkumham 2023

1. Calon pelamar harus Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Berpendidikan minimal SMA atau sederajat.

3. Usia minimal 18 tahun, usia maksimal 35 tahun.

4. Pada pria memiliki tinggi badan minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm

5. Calon pelamar tidak memiliki catatan dipidana penjara.

