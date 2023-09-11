Link dan Syarat Pendaftaran CPNS Kemenkumham 2023

JAKARTA - Link dan syarat pendaftaran CPNS Kemenkumham 2023. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membuka pendaftaran bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Formasi CPNS yang dibutuhkan untuk instansi ini sejumlah 1.015. Formasi tersebut akan dibagi untuk penjaga tahanan dan dosen.

BACA JUGA: Bocoran BKN soal Pendaftaran Seleksi CPNS 2023

Apabila berminat bergabung pada instansi ini, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi calon pegawai. Dikutip dari beberapa sumber, berikut ini link dan syarat pendaftaran CPNS Kemenkumham 2023, Senin (11/9/2023).

Syarat Pendaftaran CPNS Kemenkumham 2023

1. Calon pelamar harus Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Berpendidikan minimal SMA atau sederajat.

3. Usia minimal 18 tahun, usia maksimal 35 tahun.

4. Pada pria memiliki tinggi badan minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm

5. Calon pelamar tidak memiliki catatan dipidana penjara.