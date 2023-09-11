Ke China, Pak Bas Minta Teknologi Pengembangan Bendungan

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan bilateral dengan Minister Water Resources of China (Menteri Sumber Daya Air China), Li Guoying pada kunjungan untuk menghadiri World Water Congress XVIII di Beijing, China.

Menteri Basuki menyatakan beberapa hal terkait peluang kolaborasi dan kerja sama dengan pemerintah China terkait pembangunan infrastruktur sumber daya air, khususnya bendungan objek.

"Pemerintah China hingga akhir tahun 2022 tercatat telah memiliki sekurangnya 98.000 bendungan. Dan hal ini sebagai contoh baik bagi Indonesia sebagai salah satu upaya mencapai swasembada pangan,” kata Basuki dalam keterangan tertulisnya, Senin (11/9/2023).

Terkait hal ini, Menteri Basuki juga mengajak Pemerintah China untuk mengagendakan site visit dan mengunjungi 3 lokasi pembangunan bendungan besar di Indonesia yaitu Jenelata di Sulawesi Selatan, Riam Kiwa di Kalimantan Selatan, dan Pelosika di Sulawesi Tenggara.

“Pemerintah Indonesia ingin Pemerintah China memastikan kualitasnya, dan juga mengeksplor teknologi dan inovasi yang dapat diterapkan dalam pengembangan bendungan di Indonesia,” tambah Menteri Basuki.