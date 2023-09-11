Advertisement
INSPIRASI BISNIS

Berapa Persen Keuntungan GoFood? Segini Besarannya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |07:47 WIB
Berapa Persen Keuntungan GoFood? Segini Besarannya
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Berapa persen keuntungan GoFood? segini besarannya yang jarang mitra makanan tahu. Sebagai informasi, GoFood adalah layanan pesan antar makanan secara online yang disediakan oleh GoJek.

Pelanggan dapat memesan makanan yang akan dibelikan dan diantarkan oleh driver, namun pelanggan juga dapat memesan makanan dan mengambilnya sendiri dengan opsi self pick-up.

Untuk itu sejak Mei 2022, GoFood memberlakukan skema komisi baru pada mitra usaha bidang kuliner yang menggunakan aplikasi GoJek. Skema tersebut masih berlaku hingga saat ini.

Lantas berapa persen keuntungan GoFood? simak penjelasannya di sini.

Dalam laman resminya, GoFood mengumumkan bahwa skema komisi baru yang diberlakukaan adalah 20% + Rp1.000 per transaksi. Berikut ini adalah contoh penghitungan keuntungan bersih dengan skema baru tersebut.

