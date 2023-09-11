Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kenalan dengan Orang Terkaya Kelahiran Turkmenistan, Punya Harta Rp32,1 Triliun

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |13:27 WIB
Kenalan dengan Orang Terkaya Kelahiran Turkmenistan, Punya Harta Rp32,1 Triliun
Kenalan dengan Orang Terkaya Kelahiran Turkmenistan (Foto: Forbes)
A
A
A

JAKARTA - Kenalan dengan orang terkaya yang masuk jajaran miliarder dunia versi Forbes 2023 kelahiran Turkmenistan. Turkmenistan merupakan negara yang berada di Asia Tengah.

Ternyata Turkmenistan melahirkan orang terkaya yang masuk jajaran miliarder dunia. Dia adalah Igor Makarov berusia 61 tahun.

Igor Makarov adalah pendiri Itera, perusahaan gas di Rusia. Harta kekayaannya mencapai USD2,1 miliar atau setara Rp32,1 triliun (kurs Rp15.300 per USD). Demikian seperti dilansir Forbes, Jakarta, Senin (11/9/2023).

 BACA JUGA:

Pada akhir 1990-an, Itera merupakan pengekspor gas utama Rusia dari Turkmenistan, yang merupakan tempat kelahiran Igor Makarov.

Halaman:
1 2
