HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kisah Endi Apendi Bikin Cuan 96 Petani dari Klaster Kebon Sayur

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |19:00 WIB
Kisah Endi Apendi Bikin Cuan 96 Petani dari Klaster Kebon Sayur
Kisah Endi Apendi bikin cuan 96 petani sayur (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kisah Endi Apendi bikin cuan 96 petani dari Klaster Kebon Sayur (Bonsay). Bisnis sektor pertanian sayuran-sayuran bisa menjanjikan jika terkelola dengan baik.

Pasalnya, permintaan pasar terhadap kebutuhan sayur-sayuran cukup tinggi setiap harinya. Hal tersbeut menjadikan Endi Apendi tergerak menyatukan petani-petani sayur di Kampung Bubulak, Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

Dia ingin agar sektor pertanian di sana terkelola dengan baik mulai dari pembibitan sampai penjualan. Sebab, potensi sektor pertanian di sana harus dimaksimalkan dengan hal tersebut.

Kisah ini bermula pada 2013, Endi berinisiatif mendirikan Kelompok/klaster Bonsay. Sebab, dengan adanya kelompok pun lebih memudahkan jika mendapatkan berbagai pembinaan dan bantuan dari pemerintah.

"Ini inisiatif saya. Awalnya hanya beberapa pemuda, masyarakat dan tokoh agama yang tergabung dalam kelompok tani bonsay. Kelompok itu sebagai wadah para petani di Kampung Bubulak," ucap Endi kepada Okezone.com.

Endi yang juga menjabat sebagai ketua rukun warga (RT) ini pun juga merupakan petani. Jadi, dengan adanya kelompok tani itu akan saling melengkapi karena berbeda-beda hasil pertaniannya.

Dengan kegigihannya, geliat perekonomian di sana pun turut terbangun dengan adanya kelompok tani itu. Itu ditandai sektor pertanian di sana makin besar peminatnya yang merupakan dampak nyata kehadiran kelompok tani bonsay.

Halaman: 1 2
1 2
