HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Raih Omzet Rp21 Miliar, Ini Kisah Kohcun yang Ingin Menginspirasi Banyak Orang

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |19:46 WIB
Raih Omzet Rp21 Miliar, Ini Kisah Kohcun yang Ingin Menginspirasi Banyak Orang
Konten Kreator TikTok Kohcun Raih Omzet Miliaran (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Usai sukses pecahkan rekor penjualan hingga raih omzet Rp21 miliar, kreator TikTok Kohcun membagikan kisah perjalanan dirinya bisa mencapai kesuksesan.

Ditemui di sela-sela kesibukannya saat live streaming di sebuah Cafe di kawasan Jakarta Pusat, dengan wajah yang sumringah dan penuh semangat, Kohcun bercerita kali pertama dirinya tertarik dengan dunia gadjet.

“Awalnya sih cuma mau sharing tentang dunia teknologi aja, karena dulunya pernah membuat konten di berbagai platform juga. Nah, sampai sekarang ternyata di TikTok nih menarik ya, bisa berbagi konten, bisa juga berbagi tempat belanja ke berbagai orang. Dan akhirnya di TikTok jadi afiliasi," ujar Kohcun, Senin (11/9/2023).

Sebelum bercerita soal kesuksesan dirinya bisa meraih omzet hingga miliaran, Kohcun juga bercerita tentang kisah hidupnya yang dulu bekerja sebagai penjaga counter handphone di kota Pematang Siantar.

Ia bercerita, sembari berjualan smartphone, ia seringkali membuat video ulasan dan edukasi soal teknologi yang diunggahnya di berbagai platform miliknya. Hampir setiap hari ia melakukan hobinya tersebut, hingga akhirnya menemukan platform yang cocok yakni TikTok sebagai wadah untuk sharing berbagai pengetahuannya seputar dunia gadget.

“Waktu awal jadi penjaga counter hp kan memang suka review produk gitu. Tapi lama-lama ya mikir juga, nggak mungkin saya jadi penjaga counter terus nih. Hidup kan harus berkembang ya,” tuturnya.

Halaman:
1 2
