MNC Asia Holding (BHIT) dan MNC Land (KPIG) Sukses Resmikan Lido Music Arts Center

JAKARTA - PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) melalui entitas asosiasi PT MNC Land Tbk (KPIG) sukses meresmikan Lido Music & Arts Center (LMAC).

Kesuksesan ini ditandai dengan gelaran festival musik akbar perdana 'LMAC Music Forall Fest 2023' yang menghadirkan berbagai musisi ternama, termasuk empat musisi internasional asal Korea hingga sejumlah musisi Tanah Air.

"Ini pertama kali musik festival yang di outdoor besar dan diadakan di KEK Lido, ternyata berjalan sangat baik. Totalnya mungkin sekitar 80 ribu pengunjung, semua berjalan lancar, ada artis dari Indonesia dan juga luar negeri," kata Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo di LMAC Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 9 September 2023.

LMAC merupakan venue outdoor kelas dunia pertama di Indonesia.

Sebagai bagian dari proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata MNC Lido City, LMAC berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut.

Memiliki luas 5 hektare dengan latar belakang pemandangan Gunung Salak, Gede, dan Pangrango, LMAC mampu menampung hingga 50.000 pengunjung dan dapat menggelar sejumlah acara sekaligus secara bersamaan dari beberapa panggung.